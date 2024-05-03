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Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире

Генерал США Кларк: Путин является самым опытным политиком в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире. Об этом заявил генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк газете Hill.

«Послушайте, Путин — самый опытный государственный деятель в современном мире. Он хитрый агент разведки, и для нас было бы гораздо лучше, если бы он ушел», — отметил Кларк.

По оценке генерала, Украина вряд ли пойдет на компромисс и выразит намерение уступить свою территорию. Он признал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «дела обстоят довольно тяжело», заявив при этом, что украинская армия «вряд ли рухнет».

Украинский конфликт он назвал «соревнованием на выносливость», поскольку и Россия не намерена уступать позиции.

До этого бывший руководитель министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники Киева предложили сдаться еще в начале российско-украинского конфликта.

Ранее ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку IRIS-T под Харьковом.

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