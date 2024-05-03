Крупный французский банк резко сократил связанные с Россией рисковые активы

Французский банк Societe Generale по итогам первого квартала сократил объем связанных с Россией рисковых активов на 22%. Об этом компания сообщила в своем отчете.

По состоянию на 31 марта офшорный портфель Societe Generale в России составлял €700 млн против €900 млн на конец 2023 года.

Банк также напомнил о продаже своей российской «дочки» LeasePlan в феврале. Больше у кредитной организации активов в РФ не осталось.

В 2022 году Societe Generale продала принадлежащий ей Росбанк холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Два месяца назад стало известно о планах интегрировать Росбанк с «Тинькофф». По словам Потанина, создание объединенной структуры полностью отвечает интересам клиентов и акционеров. Примечательно, что после объединения оба банка сохранят свои лицензии, бренды и команды.

Ранее суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank.