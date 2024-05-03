Renault представила кроссовер Symbioz размером с Nissan Qashqai

Компания Renault представила новый кроссовер Symbioz, который в модельной линейке бренда займет место между моделями Captur и Austral, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль, построенный на модульной платформе CMF-B, близок по габаритам к Nissan Qashqai. Длина Symbioz — 4,41 м, дорожный просвет — 169 мм. Объем багажного отсека машины 492 л.

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Новый кроссовер дебютировал с единственной гибридной силовой установкой. Он снабжен бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 95 л.с. и двумя электродвигателями, суммарная мощность — 145 л.с. Заявленный расход топлива — 4,6 л на 100 км.

В салоне — медиасистема OpenR Link с вертикально ориентированным экраном и стеклянная крыша. Известно, что автомобиль получит 29 систем помощи водителю. Цены пока не объявлены.

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