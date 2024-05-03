Костомаров рассказал, чего он сейчас хочет

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что хотел бы посетить турнир Большого шлема по теннису, передает ТАСС.

«У меня дочка занимается большим теннисом. Поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось бы посетить турнир Большого шлема. Хотя я уже был два раза на US Open, лет 15—20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал, как чувствует себя на льду.