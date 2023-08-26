Пэрис Хилтон, Сергей Лазарев и еще 9 звезд, у которых много собак

Собаки — пожалуй, самые добрые и очаровательные существа на планете (кошатникам заранее приносим свои извинения) — есть у многих российских и зарубежных знаменитостей. При этом некоторые из них являются владельцами сразу нескольких питомцев — именно о таких звездах в День благодарности собаке рассказывает «Газета.Ru» в своей фотогалерее.