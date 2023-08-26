26 августа 2023, 19:05
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Пэрис Хилтон, Сергей Лазарев и еще 9 звезд, у которых много собак
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Шарлиз Терон, Пэрис Хилтон, Риз Уизерспун и Сергей Лазарев со своими собаками
Пэрис Хилтон – одна из главных собачниц Голливуда. У звезды более десяти питомцев, включая щенка, которого она приобрела летом этого года. Особое предпочтение Хилтон отдает шпицам и чихуахуа – живут они, к слову, в отдельном собачьем особняке стоимостью в примерно $325 тыс.
Шарлиз Терон, будучи известной активисткой защиты прав животных, постоянно призывает своих поклонников брать бездомных собак из питомников. И подает в этом плане отличный пример – всех своих питомцев она нашла в приютах, о чем, по ее же словам, ни на секунду не пожалела.
У Риз Уизерспун дома живут четыре собаки – лабрадоры Хэнк и Мейджор, американский бульдог Лу и французский бульдог Минни Перл. Посты со своими питомцами актриса выкладывает в соцсети едва ли не чаще, чем фото со светских мероприятий.
Микки Рурк признавался, что обязан своим собакам жизнью: питомцы спасли его во время обострения затяжной депрессии. «В тот страшный момент я посмотрел на Бо Джека. Он взглянул в мои глаза и будто бы сказал: «Кто обо мне позаботится?» У меня тогда не было ничего, меня все оставили. Все, но только не мои собаки», – рассказывал актер в одном из интервью.
Майли Сайрус обожает животных – певица, в частности, является хозяйкой кошек, лошадей и даже свиней. Однако особое место в сердце артистки занимают собаки – их у Сайрус аж восемь. В том числе бигль, чихуахуа, несколько бульдогов и питбуль.
Леди Гага души не чает в своих французских бульдогах. Тем страшнее певице далась ситуация, случившаяся в 2021 году, когда ее питомцев похитили. Артистка тогда пообещала внушительное вознаграждение в размере $500 тыс., и спустя несколько дней собак ей вернули. У питомцев Леди Гаги, к слову, есть свои аккаунты в соцсетях – на один из них подписаны более 200 тыс. человек.
Серебряная призерка «Евровидения» Алсу в начале 2010-х завела джек-рассел-терьера по кличке Боня, а вскоре после этого семья певицы пополнилась золотистым ретривером Голдиком. На покупку собак артистка решилась из-за многочисленных просьб дочерей, которые давно мечтали о домашнем питомце.
Сергей Лазарев является владельцем двух дворняжек – Дейзи и Лисы. Их певец взял из приюта. В интервью артист признавался, что питомцы в корне изменили его жизнь, научив ответственности и дисциплине.
В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой живут сразу несколько собак: шпицы и мальтипу. Комик в одном из своих выступлений в шутку признавался, что немного ревнует супругу к питомцам – слишком уж сильно она их любит.
Евгения Крюкова является счастливой обладательницей почти что домашнего зоопарка: у нее есть три кошки, две белки и четыре собаки. А именно – две дворняги, ретривер и пули.
Собаки — пожалуй, самые добрые и очаровательные существа на планете (кошатникам заранее приносим свои извинения) — есть у многих российских и зарубежных знаменитостей. При этом некоторые из них являются владельцами сразу нескольких питомцев — именно о таких звездах в День благодарности собаке рассказывает «Газета.Ru» в своей фотогалерее.