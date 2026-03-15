Уснувшего за рулем во Владивостоке водителя смогла разбудить только полиция

DPS VL: во Владивостоке водитель уснул за рулем прямо на пешеходном переходе

Во Владивостоке автомобилист уснул за рулем прямо на пешеходном переходе, и разбудить его смогли только полицейские. Об инциденте сообщил Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

Мужчину, уснувшего за рулем белой легковушки на улице Толстого, первыми заметили другие водители и прохожие: его машина наполовину перекрыла «зебру» и долго не двигалась с места.

Очевидцы попытались разбудить автомобилиста, но он спал слишком крепко. По их словам, для пущего удобства мужчина даже снял обувь. Они предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате для устранения препятствия на проезжей части была вызвана полиция. Ее сотрудники не без усилий разбудили уснувшего водителя и забрали в отдел МВД для разбирательства.

Сонливость за рулем могут вызывать некоторые популярные лекарственные препараты, заявила юрист Елена Браун. По ее словам, в эту категорию входят валокордин и корвалол, а также транквилизаторы, растворимые порошки от общих симптомов простуды, антигистаминные (противоаллергические) таблетки и некоторые сиропы от кашля.

Ранее пьяный россиянин со скуки угнал машину сестры и уснул за рулем.