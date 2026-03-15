Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Уснувшего за рулем во Владивостоке водителя смогла разбудить только полиция

Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия»

Во Владивостоке автомобилист уснул за рулем прямо на пешеходном переходе, и разбудить его смогли только полицейские. Об инциденте сообщил Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

Мужчину, уснувшего за рулем белой легковушки на улице Толстого, первыми заметили другие водители и прохожие: его машина наполовину перекрыла «зебру» и долго не двигалась с места.

Очевидцы попытались разбудить автомобилиста, но он спал слишком крепко. По их словам, для пущего удобства мужчина даже снял обувь. Они предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате для устранения препятствия на проезжей части была вызвана полиция. Ее сотрудники не без усилий разбудили уснувшего водителя и забрали в отдел МВД для разбирательства.

Сонливость за рулем могут вызывать некоторые популярные лекарственные препараты, заявила юрист Елена Браун. По ее словам, в эту категорию входят валокордин и корвалол, а также транквилизаторы, растворимые порошки от общих симптомов простуды, антигистаминные (противоаллергические) таблетки и некоторые сиропы от кашля.

Ранее пьяный россиянин со скуки угнал машину сестры и уснул за рулем.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
