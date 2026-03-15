На нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА ликвидировали два очага возгорания

Огнеборцы ликвидировали два очага возгорания на нефтебазе под Тихорецком

Сотрудники экстренных служб к 9:00 мск ликвидировали два из трех очагов возгорания на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«В тушении задействованы 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — отмечается в заявлении.

Пожар на территории нефтебазы в Тихорецком районе начался в ночь с 14 на 15 марта в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В оперштабе региона рассказали, что никто из людей не пострадал. Там добавили, что фрагменты дронов также повредили две высоковольтные линии электропередачи.

Всего ночью над территорией России перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Атаки отразили в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть целей нейтрализовали в Смоленской, Ростовской, Брянской, Тульской, Волгоградской, Калужской, Саратовской, Белгородской, Тверской и Курской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на порт в Краснодарском крае.