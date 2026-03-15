Bloomberg раскрыл имя таинственного магната, заработавшего на закрытии Ормузского пролива

Bloomberg: доходы корейского магната Чонга взлетели на фоне закрытия Ормузского пролива
Nicolas Economou/Reuters

Закрытие Ормузского пролива иранскими властями благоприятно сказалось на доходах владельца корейской компании Sinokor. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает источник агентства, несмотря на потрясения мирового рынка судоходства, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, доходы магната Га-Хен Чонга стремительно выросли. До того, как пролив закрыли, Чонг скупал нефтяные танкеры, а затем перегнал их в Персидский залив, где они простаивали в ожидании грузов.

В результате эскалации, когда пролив перекрыли, региональные нефтехранилища стали быстро заполняться, компания Sinokor стала сдавать свои танкеры в аренду для хранения нефти «по баснословной цене» — $500 тыс. в сутки, что почти в 10 раз больше, чем в прошлом году, уточняет Bloomberg.

Теперь Чонг может стать одним из главных бенефициаров нефтяного кризиса, заявляют эксперты.

До этого представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини подчеркнул, что Иран не позволит вывезти «ни литра нефти» через пролив в условиях продолжающейся агрессии со стороны США и Израиля.

В ответ на атаку США и Израиля Тегеран закрыл доступ к Ормузскому проливу для судов из недружественных стран.

Ранее власти Ирана назвали условие для пропуска танкеров через Ормузский пролив.

 
