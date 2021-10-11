«Он же пацан!»: мать устроившего поножовщину дагестанского школьника одобряла его выходки

Мать ученика махачкалинского лицея №51, который зарезал одноклассника, одобряла его агрессивное поведение. Об этом в интервью kp.ru рассказала детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова.

Уполномоченная по правам ребенка в республике отметила, что мать мальчика знала о безобразном поведении сына, но заступалась за него на родительских собраниях фразой: «Он же пацан!».

«У него были очень большие проблемы с образовательным процессом, в том числе по части коммуникации с одноклассниками и учителями. Стоял на внутришкольном учете. Сквернословил. Вел себя безобразно», — сказала Ежова.

Она отметила, что мальчик был единственным ребенком в благополучной семье.

Смертельная драка произошла утром 11 октября. По версии следствия, между сверстниками завязалась потасовка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал долг в 10 тыс. рублей.

До этого на убийство отреагировали в Министерстве образования и науки Дагестана.