Двое россиян погибли от отравления суррогатным алкоголем в Крыму

В Крыму двое россиян скончались из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В публикации отмечается, что инцидент произошел под Ялтой. Двое мужчин приобрели пол-литровую бутылку водки в одном из магазинов поселка городского типа Массандра. После этого они отправились к одному из них домой.

38-летний гость после употребления алкогольного напитка умер от отравления на месте, 33-летний хозяин жилплощади впал в алкогольную кому и скончался в больнице после госпитализации, утверждается в публикации.

Канал отмечает, что у магазина есть разрешение на торговлю алкоголем, а одна из бутылок водки той же марки была изъята и направлена на экспертизу ее содержимого.

Ранее следователи установили место, где житель Орска приобретал технический спирт для изготовления суррогатного алкоголя.

Число пострадавших в результате употребления суррогатного алкоголя в области достигло 67 человек, 34 из которых скончались. Госпитализированы на текущий момент 24 человека. Их них семь находятся в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.