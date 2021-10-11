Покончившая с собой и убившая детей женщина была психически нездорова

Женщина, которая покончила с собой на севере Москвы, по предварительной информации, была психически нездорова, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, она оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что никого не винит. По данным Telegram-канала Shot, женщина сообщила, что ранее лечилась от депрессии, но в последнее время ей было плохо.

Ранее у дома на улице Левобережной были обнаружены тела женщины и двоих детей с травмами, характерными для падения с высоты. Один ребенок 2018 года рождения, другой — 2021-го.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы женщина убила своих детей, а затем пыталась покончить с собой, но не смогла и вызвала скорую помощь. Вернувшийся домой муж решил, что все спят, пока в дверь не позвонили врачи.