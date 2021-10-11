Грабитель оставил хозяевам дома записку с претензией, не найдя ценных вещей

Грабитель из Индии забрался в дом местного чиновника, но вора ждало разочарование, пишет Indian Express. Оказавшись внутри квартиры, злоумышленник не нашел там ничего ценного, поэтому ушел с пустыми руками. Правда, оставив перед этим послание для хозяев.

Мужчина написал на листке бумаги претензию и спросил у жильцов, зачем они запирают двери, если у них все равно нет денег.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 10, 2021

Как рассказал журналистам начальник полицейского участка Умрао Сингх, они ведут поиски подозреваемого и опрашивают свидетелей. Пока у офицеров нет никаких улик, возможно, речь идет о группе грабителей.

Сам чиновник, в чей дом забрался вор, никак не прокомментировал ситуацию.

Раннее жительница США обнаружила в собственном доме спящего грабителя. Мужчина поплавал в открытом бассейне на заднем дворе, доел остатки курицы и задремал в гостевой.