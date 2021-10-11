Ирак объявил о поимке заместителя экс-главаря ИГ*

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря международной террористический организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади — Сами Джасима. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

По словам премьера, Джасим занимался финансированием организации.

7 октября сообщалось, что в Турции задержали разыскиваемого Интерполом боевика международной террористической организации «Исламское государство» с российским гражданством. Отмечалось, что это была женщина.

8 октября террористы ИГ устроили взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз, в результате чего погибли более 100 человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Организация взяла на себя ответственность за теракт.