Тайский таксист помог россиянину в поиске пропавшей сестры

В Бангкоке водитель мототакси помог россиянину найти его пропавшую сестру, страдающую психическим расстройством, и получил за это $100. Об этом пишет The Thaiger.

В последний раз девушку, которая якобы пыталась дойти пешком из провинции Чонбури до столицы Таиланда, видели 19 февраля в китайском квартале.

Ее обеспокоенный брат обратился к таксисту, и тот разместил фото в группе местных водителей на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщив приметы пропавшей: светлые волосы, черно-бежевое платье, шлепанцы, татуировку на спине и большую сумку.

Несколько участников сообщества заявили, что видели ее в разных районах Бангкока. 22 февраля один мужчина предложил иностранке помощь, но она отказалась. 26 февраля таксист и брат туристки нашли ее около станции метро Pho Nimit после шести часов поисков.

Сначала туристку доставили в полицейский участок, а затем в психиатрический институт для лечения. После этого брат россиянки вручил отзывчивому таксисту награду в размере $100.

Ранее в Таиланде россиянин пропал, затем явился в посольство РФ и снова исчез.