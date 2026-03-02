Размер шрифта
Медведев предложил распустить олимпийское движение

Медведев: олимпийское движение надо собрать заново после роспуска
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил распустить Международный олимпийский комитет (МОК) и все олимпийское движение. Об этом он сообщил ТАСС.

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы (его основателя. — прим. ред.) Пьера де Кубертена», — заявил Медведев, комментируя вероятность введения МОК санкций против США и Израиля из-за нарушения ими олимпийского перемирия атакой на Иран.

Он также выразил мнение, что возможные санкции МОК никак не отразятся на международной политике.

«Да плевать на это вообще», — заявил Медведев.

До этого Медведев сравнил США и их союзников со свиньями, которые «не хотят расставаться со своим корытом». Это война Соединенных Штатов за сохранение глобального доминирования, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были разрушены множество городов, включая столицу. Одним из ударов поразила резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, в результате которого он не выжил. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные атаки по объектам в Израиле и американским военным базам в регионе Ближнего Востока.

