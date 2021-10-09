Нефтебаза загорелась в Подмосковье

Резервуар на территории нефтебазы загорелся в Рузском районе Московской области. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что горит цистерна с 30 тоннами дизельного топлива.

«В 22.43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Руза, село Дорохово. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в областном главке МЧС.

Там уточнили, что на место для тушения пожара отправлены 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, произошел взрыв из-за разгерметизации оборудования. За взрывом последовал пожар, пламя охватило большую часть завода. ЧП не нарушило технологический процесс, о пострадавших не сообщалось.