Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 29

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 29, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в 4 территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, число фигурантов дела увеличилось до девяти. Как уточнили в ведомстве, их причастность к совершению преступления была установлена в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в отношении четырех из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбургской области. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью. В суррогате обнаружили метанол.

Ранее сообщалось о том, что жертвами отравления стали 26 человек, еще 28 пострадавших живы.