Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под обломков в Батуми

Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под обломков пятиэтажного жилого дома, который частично обрушился в Батуми накануне. Таким образом, общее число погибших достигло 8 человек. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Ранее сообщалось о гибели шести человек.

По данным телеканала, спасатели обнаружили тела женщины и 12-летнего подростка. По предварительной информации МВД Грузии, под завалами может находиться еще один человек.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября.

Полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении дома в Батуми. Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности, что привело к разрушению многоквартирного дома.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура по погибшим в Батуми.