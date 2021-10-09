Премьер Грузии объявил 11 октября днем траура по погибшим в Батуми

Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Батуми. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

Политик выразил соболезнования семьям и близким жертв трагедии. По его словам, государство окажет всяческую помощь пострадавшим.

Гарибашвили подчеркнул, что виновные в обрушении дома будут наказаны по всей строгости закона.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября. Спасательные работы продолжаются более 20 часов. В результате происшествия погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении дома в Батуми. Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности, что привело к разрушению многоквартирного дома.