Еще 14 бывших и нынешних осужденных пожаловались на пытки в саратовской больнице

Еще 14 бывших и нынешних осужденных пожаловались на пытки в саратовской туберкулезной больнице для заключенных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

«На сегодняшний день у меня в производстве есть материалы по 14 потенциальным потерпевшим, то есть они мне рассказали о том, что с ними происходило на территории ОТБ, когда они здесь были, лечились. Сейчас я готовлю документы. Но в связи с тем, что сейчас такой ажиотаж вокруг этих дел, вокруг этого учреждения происходит, я немножко не успеваю подготовить материалы для того, чтобы сдать заявления в СК, сообщить о совершенных преступлениях. Надеюсь, в ближайшее время я это обязательно сделаю», — заявила Мунтян.

Адвокат отметил, что большинство из тех осужденных, кто обратились к ней, уже вышли на свободу.

«Пытки, издевательства, унижения - все по стандартной планке, все одинаково у всех на удивление. Слушаешь человека и понимаешь, что ты где-то это уже слышала, такое ощущение дежавю возникает <...> Сотрудники колонии своими руками ничего не делают, у них есть подручные, которые исполняли их указания, так называемые активисты», — рассказал Мунтян.

Ранее Вячеслав Володин назвал шокирующей ситуацию с издевательствами над заключенными под Саратовом.