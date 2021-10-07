Арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер

Арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7, сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена ОНК столицы Еву Меркачеву.

По ее словам, правозащитники посетили нападавших в изоляторе, все трое заявили о раскаянии за содеянное. Собеседница издания также подчеркнула, что один из мужчин, принимавший участие в избиении, выразил готовность выплатить пострадавшему компенсацию ущерба.

Меркачева напомнила, что раскаяние и компенсация могут смягчить приговор суда.

Днем 6 октября стало известно, что трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро, инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов прокомментировал избиение мужчины в метро Москвы, назвав инцидент бесчеловечным.