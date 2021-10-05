Собянин назвал сложной динамику по COVID-19 в Москве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве далека от пиковых значений, однако динамика в столице сложная, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«За последние недели на 30% выросла выявляемость [случаев заболевания]. Мы видим аналогичную картину и на Северо-западе [России] и в Центральном федеральном округе. Ситуация ожидаема, это осенний подъем», — рассказал глава города.

По его словам, высокая выявлемость заболевших в столице связана с большим количеством проводимых исследований. Мэр также отметил, что на данный момент в городе около 5 млн человек вакцинировано от коронавируса.

Кроме того, Собянин анонсировал планы городских властей по внедрению экспресс-тестирования на коронавирус в школах.

«Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ», — заявил мэр.

5 октября в России был зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавируса — за сутки скончались 895 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность недостаточным уровнем вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».