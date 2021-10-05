Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID-19 в России

Главной причиной рекордной суточной смертности от коронавирусной инфекции в России является недостаточный уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».

«Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что в настоящее время хороши любые методы, способствующие росту понимания необходимости вакцинации.

«Все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации. Без это7го мы не сможем продвинуться», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

5 октября в России был зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавируса — за сутки скончались 895 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».