Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с коронавирусом

Пожар в больнице в Кирове, жертвами которого стали два человека, произошел в корпусе, где находятся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кировской области, передает «Интерфакс».

«В 1:53 мск в одной из палат на первом этаже двухэтажного пятого корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя произошло локальное возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в медучреждении сработала пожарная сигнализация. На момент возгорания в корпусе находились 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, все они в срочном порядке были вывезены в другие инфекционные госпитали. По данным Минздрава, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется также, что в результате пожара погибли пациенты в возрасте 82 и 66 лет, одного из них медперсонал вывел из палаты.

Причину пожара устанавливают следственные органы и МЧС. По предварительным данным регионального министерства здравоохранения, пожар мог начаться из-за действия пациента.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в кировской больнице.