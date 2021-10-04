Юрист Иванов напомнил, кому грозит штраф за курение на балконе

Оштрафовать за курение на собственном балконе или лоджии могут лишь при нарушении противопожарных правил, но просто курящего на балконе соседа привлечь к ответственности не выйдет. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

В этом случае, по словам юриста, нарушителю может грозить штраф от двух до трех тысяч рублей.

Правила противопожарного режима запрещают использование открытого огня на балконах квартир, общежитий и номеров гостиниц. В жилых помещениях запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета).

Иванов также отметил, что курение запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах или в тамбурах — курильщик может быть оштрафован на сумму от 500 рублей о 1 500 рублей.

Ранее юрист напомнил о наказании за подглядывание в чужие окна.