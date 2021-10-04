Румынский миллиардер Дан Петреску управлял разбившимся в Милане самолетом

В пригороде Милана небольшой частный самолет врезался в пустующее двухэтажное здание. Как пишет BBC News, его пилотом был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску.

В результате инцидента он погиб вместе со своей женой и сыном.

После крушения загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет

На борту помимо Семья Петреску были еще пять человек. По данным итальянских СМИ, все они погибли. Пока о причинах авиакатастрофы не сообщается.

Ранее в МЧС прокомментировали падение вертолета под Москвой. Крушение произошло 3 октября в детском городке ЗиЛ городского округа Лыткарино вблизи реки Любуча.