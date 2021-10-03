В России вступил в силу закон, ужесточающий правила работы иногентов-НКО

В России вступил в силу закон, ужесточающий правила работы некоммерческих организаций, выполняющих в стране функции иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».

Изменения произошли в «О некоммерческих организациях», теперь НКО-иноагенты обязаны ежегодно предоставлять Министерству юстиции информацию о доходах, расходах, проведенных мероприятиях, а филиалам таких НКО теперь запрещено регистрироваться в жилых помещениях.

Кроме того, для проведения мероприятий, а также для уведомления о том, что мероприятия не проводились, теперь необходимо предоставлять документы, в которых будут прописаны основания для такой деятельности.

Ранее издание «Журналист — иностранный агент»