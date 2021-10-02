Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что девятилетнюю студентку психологического факультета Алису Теплякову отчислять не планируют. Об этом сообщает ТАСС.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — рассказал он.

Ранее отец девочки пожаловался, что преподаватели факультета угрожали Алисе отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза. Позже он уточнил, что далеко не все сотрудники факультета относятся к успехам девятилетней девочки положительно, однако это не может стать поводом для отчисления и не имеет отношения к официальной позиции факультета.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс в восемь лет. Она подала документы в МГУ, однако не прошла на бюджетное отделение психологического факультета. Тогда отец девочки заявил, что готов оплатить обучение дочери. 1 сентября Алиса получила студенческий билет.