Пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом» в Пензенской области

В Лунинском районе Пензенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд, следовавший из Адлера, столкнулся с грузовиком «КамАЗ», сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

«В 04:28 в Лунинском районе Пензенской области произошло столкновение пассажирского поезда №116 Адлер — Томск и автомобиля «КамАЗ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — уточнили в МЧС.

В результате столкновения с рельсов сошли три вагона.

В МЧС отметили, что в поезде находилось 326 человек, никто не пострадал. Всех пассажиров разместили на станции Лунино. «Пассажиры перемещены на станцию Лунино», — сказали в МЧС.

Уточняется, что на месте столкновения работают восстановительные бригады РЖД и оперативная группа МЧС России.

Ранее сообщалось, что в американском штате Монтана при сходе поезда с рельсов пострадали более 50 человек. Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане в 30 км от границы с Канадой, в нем на момент аварии было 150 пассажиров.