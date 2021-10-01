Отец девятилетней студентки МГУ уточнил информацию об угрозе отчисления

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что официально девочку отчислять не собираются. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, далеко не все сотрудники факультета относятся к успехам девятилетней девочки положительно.

«Поскольку очевидно, что мнения разные — люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся», — сказал Тепляков.

Также он сообщил, что дочь хорошо справляется с учебным материалом и уходит вперед по программе.

«У нас написаны заявления на сочетание форм получения образования и форм обучения, на индивидуальный учебный план, но пока еще их не рассмотрели», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что преподаватели угрожали Алисе отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза.