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Только пять матчей последнего тура РПЛ пройдут с VAR

VAR будет работать только на пяти матчах последнего тура РПЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что только на пяти матчах последнего тура чемпионата России будет работать VAR, передает Sport24.

«Технически мы пытаемся решить совместно с РФС. Но не больше пяти матчей VAR может обслуживаться. Сейчас пытаемся найти технические решения. Но не все матчи может получиться играть с VAR» — сказал Алаев.

Московское «Динамо» борется за победу в РПЛ. За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее Станислав Черчесов одним словом отреагировал на победу «Динамо» над «Крыльями Советов».

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