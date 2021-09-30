Луговой собирается смотреть британский сериал об отравлении Литвиненко

Депутат Государственной думы и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой признался, что собирается смотреть сериал об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Об этом он заявил Daily Storm.

«Мне конечно будет любопытно посмотреть ту версию событий, которую при теневой консультации английских спецслужб будет продвигать режиссер», — сказал Луговой, добавляя, что это «интересная идея».

Депутату также интересно узнать, кто будет играть роль его самого. При этом он выразил надежду, что это будет «не афроамериканец, не женщина и человек традиционной ориентации».

21 сентября, ЕСПЧ назвал Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Такое решение суд вынес после рассмотрения жалобы вдовы Литвиненко Марины. В ЕСПЧ пришли к выводу, что Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью экс-сотрудника ФСБ и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти.

В Кремле, комментируя данное решение, заявили, что вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или техническими возможностями обладать информацией относительно того, кто причастен к смерти Литвиненко.

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие начало ухудшаться после совместного чаепития с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, впоследствии в организме экс-сотрудника ФСБ обнаружили радиоактивный полоний-210. В Британии считают Лугового и Ковтуна причастными к произошедшему, однако в России этот процесс называют политизированным. При этом бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что к британской провокации причастен бизнесмен Борис Березовский.