Суд вынес приговор полицейскому, жестоко убившему британку Сару Эверард

Бывшего полицейского констебля Уэйна Казинса приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По информации следствия, Уэйна Казинс встретил Сару Эверард вечером 3 марта 2021 года, когда она возвращалась домой от друзей. Казинс подошел к ней и сообщил, что она задержана в связи c нарушениями ограничений, объявленными в связи пандемией COVID-19. Полицейский заковал девушку в наручники и посадил в машину, после чего увез Сару на окраину города. Там он пересадил ее в другую машину, изнасиловал и задушил полицейским ремнем в ночь на 4 марта.

Казинс был арестован спустя пять дней, 9 марта. На следующий день было обнаружено тело Сары Эверард.

Судья Адриан Фулфорд сообщил, что запрет на досрочное освобождение связан с тем, что убийство произошло с многочисленными отягчающими обстоятельствами, среди которых использование служебного положения. Судья добавил, что из-за преступления, совершенного Казинсом, было серьезно подорвано общественное доверие к органам правопорядка в стране.

После объявления приговора, полицейские обняли членов семьи Эверард. Родители и сестра заявили, что довольны приговором, однако ни одно наказание не сможет сравниться с той болью, которую им причинил Казинс.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как убийство Сары Эверард всколыхнула британское общество и как заново оживило разговор о сексуальном насилии.