Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери

Одна из девушек, которая была убита в Оренбургской области, поехала туда учиться в медколледж из деревни Туембетово, рассказал «360» отец погибшей студентки.

По его словам, он разговаривал с дочерью накануне вечером.

«Хотела учиться, работать. С одной [из девушек, которые были убиты,] она познакомилась в том году уже в колледже», — рассказал он.

Мужчина добавил, что одну из подруг, которая тоже была найдена убитой, его дочь знала с детства, они вместе росли в одной деревне.

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гай Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек со следами насильственной смерти. Во дворе дома также было найдено еще одно тело с аналогичными телесными повреждениями. Позже в СК заявили, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже, девушки прибыли в регион из Башкирии.

В дальнейшем в СМИ появилась информация о том, что Анвар Сингизов является подозреваемым в убийстве девушек. Позднее молодой человек заявил о своей непричастности к преступлению.

По словам юноши, он уже давно не общался с убитыми девушками, а в ночь трагедии находился в Уфе. Сингизов отметил, что он в шоке от того, что его фото распространилось по всем социальным сетям и СМИ.