Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Узбекский солдат был убит на границе с Афганистаном 13:30
В Кремле не знают о строительстве Китаем пусковых шахт на границе... 13:27
Власти Ирака намерены купить у России зенитную систему С-300 13:26
Гимнастка Леванова рассказала, как познакомилась в бане с фигуристом Ковтуном 13:25
Билялетдинов об отказе Дзюбы играть за сборную: по нему не скажешь, что он не... 13:23
Хибла Герзмава едва не стала жертвой мошенников в суде 13:21
Глава МВД наградил полицейских, обезвредивших устроившего стрельбу пермском вузе 13:21
В Казани мужчина в камуфляжной форме попытался пройти в детсад... 13:16
Обнаружен троянец, который крадет игровые аккаунты Steam 13:14
Физики разгадали секрет знаменитых байкальских камней на ледяных ножках 13:09

Президент РАН Сергеев назвал российские вакцины против COVID-19 эффективнее зарубежных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российские вакцины против коронавирусной инфекции на данный момент эффективнее в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные препараты, от этом ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «КовиВак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — отметил Сергеев.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований еще одной вакцины против COVID-19 — «Бетувакс-КоВ-2». Окончание первых двух фаз исследования рекомбинантной вакцины запланировано на 31 августа 2022 года. Тестировать препарат будут 170 добровольцев в Петербурге и Перми, а клинические исследования начнутся уже в октябре 2021 года.

Производство «Бетувакса» планируют начать в первой половине 2022 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским законам
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
Новости и материалы
Узбекский солдат был убит на границе с Афганистаном
В Кремле не знают о строительстве Китаем пусковых шахт на границе с Россией
Власти Ирака намерены купить у России зенитную систему С-300
Гимнастка Леванова рассказала, как познакомилась в бане с фигуристом Ковтуном
Билялетдинов об отказе Дзюбы играть за сборную: по нему не скажешь, что он не в форме
Хибла Герзмава едва не стала жертвой мошенников в суде
Глава МВД наградил полицейских, обезвредивших устроившего стрельбу пермском вузе
В Казани мужчина в камуфляжной форме попытался пройти в детсад с ружьем
Обнаружен троянец, который крадет игровые аккаунты Steam
Физики разгадали секрет знаменитых байкальских камней на ледяных ножках
Многодетным астраханцам выдавали затапливаемые участки для строительства
Песков не стал комментировать данные о желании США использовать российские военные базы
Песков оценил намерение КПРФ подать иски по результатам выборов в Госдуму
Главврача клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки
В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту детского омбудсмена
РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась трепанацией черепа одному из них
В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не станет хуже, чем в футболе
Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Результаты Олимпиады в Токио стали для меня неожиданными»
Интервью чемпионки Левановой о возвращении в сборную, ОИ-2020 и отношениях с Ковтуном
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях