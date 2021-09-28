Президент РАН Сергеев назвал российские вакцины против COVID-19 эффективнее зарубежных

Российские вакцины против коронавирусной инфекции на данный момент эффективнее в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные препараты, от этом ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «КовиВак», которые оказались в данной ситуации более эффективными», — отметил Сергеев.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований еще одной вакцины против COVID-19 — «Бетувакс-КоВ-2». Окончание первых двух фаз исследования рекомбинантной вакцины запланировано на 31 августа 2022 года. Тестировать препарат будут 170 добровольцев в Петербурге и Перми, а клинические исследования начнутся уже в октябре 2021 года.

Производство «Бетувакса» планируют начать в первой половине 2022 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».