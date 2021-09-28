Более 20 человек госпитализировали после взрыва дома в Гетеборге

В результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг госпитализировали более 20 человек. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По данным СМИ, взрыв произошел в 5.00 по местному времени (6.00 мск) 28 сентября в одном из жилых домов в центральной части города. Еще в нескольких зданиях зафиксировано возгорание. В результате из близлежащих домов были эвакуированы от 100 до 200 человек.

Как минимум три человека получили серьезные ранения. В пресс-службе университетской больницы Сальгренска сообщили, что тяжелые травмы получили три пожилые женщины в возрасте от 60 до 80 лет.

Причина взрыва и еще нескольких возгораний пока неясна. Как отмечает местный портал Local Sweden, полиция еще не выяснила, что именно произошло. По словам спасателей, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.

Ранее в столице Дагестана Махачкале пять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы в районную больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.