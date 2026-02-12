Непряева не завоевала медаль в раздельной гонке на 10 км

Российская лыжница Дарья Непряева финишировала в олимпийской раздельной гонке на 10 км.

Россиянка занимает промежуточное 14-е место, она уже не сможет подняться выше. Пока лидирует Фрида Карлссон, второе место занимает Эбба Андерссон (обе спортсменки из Швеции), замыкает тройку сильнейших Джесси Диггинс из США,

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.



Ранее Юлия Плешкова заняла место в топ-20 в супергиганте на Олимпиаде-2026.