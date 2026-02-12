Макеева о романтике в браке с Мальковым: «Неожиданно подарил мне кольцо с бриллиантом 1,5 карата»

Актриса Анастасия Макеева рассказала «Газете.Ru» о романтических поступках мужа Романа Малькова. Она призналась, что он часто радует ее подарками, а на Новый год удивил кольцом с бриллиантом 1,5 карата.

По словам Макеевой, в ее браке любовь царит постоянно, а не только по праздникам. Артистка отметила, что ей не приходится ждать Дня влюбленных, чтобы получить сюрприз или услышать теплые слова от супруга.

«14 февраля у нас будет благотворительный концерт для детей. Вот такой вот интересный поворот событий, совершенно не связанный ни с какой романтикой. А что касается романтики, она присутствует в нашей жизни вне календарных красных дней. Муж может легко в любой день просто пойти в магазин за хлебом и вернуться с букетом роз или абсолютно без повода сделать подарок, отвести в какое-то интересное место. Он знает, я люблю расслабиться, побыть вдвоем, сходить на массаж», — поделилась актриса.

Макеева рассказала, что подарки супруга могут быть как небольшими, так и крупными. Один из самых запоминающихся предприниматель преподнес жене на Новый год.

«На самом деле он умеет меня удивить. Может неожиданно принести бокал шампанского в постель, побаловать бутербродиком с черной икрой, он знает, что я ее люблю. На Новый год абсолютно неожиданно подарил мне кольцо с бриллиантом 1,5 карата. Крупнее бриллианта в моей жизни еще не было. У нас как бы все против шерсти. Когда все друг друга поздравляют в праздник, у нас это происходит в течение всего года. И мне это на самом деле нравится», — призналась Макеева.

