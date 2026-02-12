Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России открыли месторождение дефицитного вида твердых ископаемых

«Росгеология» открыла в Забайкалье крупное месторождение дефицитного флюорита
Max Gyselinck/Reuters

«Росгеология» открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, передает РИА Новости.

Как отмечается, благодаря открытию месторождения запасы флюорита в стране выросли на 17,5%. До этого плавиковый шпат считался стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым в страну на 100%.

«Открытое специалистами АО «Росгео» месторождение флюорита (плавикового шпата) «Гозогор» с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года», — заявили в «Росгеологии».

По информации главного геолога «Росгеологии» Артура Узюнкояна, это открытие расширит минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепит сырьевую независимость страны. Узюнкоян также подчеркнул, что обнаруженное месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно будет быстро ввести в разработку. Серьезные запасы ресурса позволят создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

До этого в Якутии на Делянкирской площади выявили 145 тонн прогнозных ресурсов золота. Поисковые работы, позволившие обнаружить драгоценный металл, также провела «Росгеология».

Ранее «Росгеология» допустила дефолт по облигациям 2023 года.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!