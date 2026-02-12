Размер шрифта
Орбан сделал жесткое заявление в адрес Зеленского

Орбан объяснил Зеленскому, кто устанавливает условия приема в ЕС
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в резкой форме ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его требование назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз (ЕС). В своем сообщении в социальной сети X Орбан подчеркнул, что Зеленский ошибается в понимании процесса.

Венгерский политик отметил, что присоединение к ЕС является процессом, основанным исключительно на достижениях и заслугах страны-кандидата.

По его словам, условия приема устанавливают государства-члены ЕС, а не страны, стремящиеся к членству.

До этого Зеленский потребовал внесения точной даты вступления Украины в Европейский союз в любой возможный мирный договор. Он опасается, что без этого Россия сможет заблокировать процесс интеграции, используя «представителей в Европе».

Bloomberg отмечает, что у Европейского Союза есть несколько сценариев относительно приема Украины. В частности, в декабре 2025 года были опубликованы данные о возможном вступлении в 2027 году, что, как ожидается, будет способствовать развитию торговли и инвестиций, а также снижению уровня коррупции в стране.

Ранее Писториус поддержал идею Зеленского о дате членства Украины в Евросоюзе.
 
