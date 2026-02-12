Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Шойгу заявил о создании у границ РФ и Белоруссии плацдарма НАТО

Шойгу: НАТО создает у границ РФ и Белоруссии плацдарм для военной агрессии
Алексей Никольский/РИА Новости

Североатлантический альянс создает у границ России и Белоруссии плацдарм для военной агрессии. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Можно констатировать, что альянс фактически создает у российских и белорусских рубежей плацдарм для военной агрессии против наших стран», — сказал он.

По его словам, западные страны сознательно сломали ключевые инструменты обеспечения стратегической стабильности. Это произошло не по вине России, подчеркнул Шойгу.

21 декабря директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария стала одним из крупнейших плацдармов Североатлантического альянса в рамках подготовки к конфликту с Россией. Дипломат предупредил о сопутствующих рисках, которые грозят странам, предоставляющим свою территорию под базы НАТО.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе. При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС Россия ответит.

Ранее МИД РФ заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!