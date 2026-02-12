Шойгу: НАТО создает у границ РФ и Белоруссии плацдарм для военной агрессии

Североатлантический альянс создает у границ России и Белоруссии плацдарм для военной агрессии. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Можно констатировать, что альянс фактически создает у российских и белорусских рубежей плацдарм для военной агрессии против наших стран», — сказал он.

По его словам, западные страны сознательно сломали ключевые инструменты обеспечения стратегической стабильности. Это произошло не по вине России, подчеркнул Шойгу.

21 декабря директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Болгария стала одним из крупнейших плацдармов Североатлантического альянса в рамках подготовки к конфликту с Россией. Дипломат предупредил о сопутствующих рисках, которые грозят странам, предоставляющим свою территорию под базы НАТО.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе. При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС Россия ответит.

Ранее МИД РФ заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине.