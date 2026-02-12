Размер шрифта
Постпред России при ОБСЕ высказался о реакции Запада на покушение на Алексеева

Полянский назвал молчание Запада о покушении на Алексеева одобрением терроризма
Минобороны России

Российская сторона воспринимает молчание Европы по поводу покушения на генерала Владимира Алексеева как одобрение терроризма. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова передает РИА Новости.

«То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет. Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов», — сказал Полянский.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера Минобороны РФ не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Алексеева госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

По данным следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. Как стало известно, в случае успешного покушения на генерала Корбе обещали $30 тысяч.

После содеянного мужчина улетел из России в ОАЭ, однако при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадировали в РФ. Корба полностью признал свою вину. Кроме того, в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Их сообщница скрылась на Украине, она объявлена в розыск.

Ранее Захарова раскрыла истинную цель покушения на генерала Алексеева.
 
