Ученые рассказали, как не попасться на уловки мошенников на сайтах для знакомств

Романтические мошенничества остаются одной из самых болезненных форм киберпреступлений: злоумышленники сначала завоевывают доверие и создают иллюзию близости, а затем переходят к финансовым требованиям. Причем в последние годы их инструментарий значительно изменился — благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает портал The Conversation.

Недавно австралийская полиция предупредила более 5 тыс. человек о возможном участии в масштабной схеме, связанной с зарубежными синдикатами. Жертв находили через популярные приложения для знакомств, выстраивали онлайн-отношения, а затем убеждали вложиться в фиктивную криптовалюту.

Сегодня мошенникам стало проще создавать убедительные профили. С помощью ИИ можно за считаные минуты сгенерировать привлекательные фотографии, правдоподобные биографии и даже вести «теплые» переписки автоматически. Более того, технологии дипфейков позволяют подделывать голос и видео, создавая иллюзию реального человека на коротких звонках.

Сценарий подобных схем обычно типичен. Сначала появляется профиль с убедительными фото и подробной историей. Затем собеседник предлагает перейти из приложения в мессенджер — якобы для удобства или приватности. Этот шаг лишает жертву встроенных механизмов защиты платформы.

После установления эмоциональной связи возникает финансовый запрос. Это может быть просьба о помощи из-за «временных трудностей», но все чаще речь идет об «инвестициях». Жертве предлагают вложиться вместе в перспективный проект, демонстрируют скриншоты «прибыли» и обещают общее финансовое будущее. Поскольку это подается не как прямая просьба о деньгах, а как совместная возможность, распознать обман бывает сложнее.

ИИ позволяет мошенникам одновременно вести десятки таких «отношений», поддерживая постоянный контакт без значительных усилий. Раньше видеозвонок считался способом проверки личности, но теперь даже короткий разговор можно инсценировать с помощью подмены лица или клонирования голоса.

Эксперты советуют не торопить развитие онлайн-отношений: именно ускорение близости — один из ключевых приемов мошенников. Важно дольше оставаться в пределах платформы знакомств и воспринимать просьбы перейти в мессенджер как возможный тревожный сигнал.

Стоит проверять фотографии через обратный поиск изображений и искать цифровой след человека на разных площадках. Настоящий пользователь, как правило, имеет более широкое и согласованное онлайн-присутствие.

Главное правило — воспринимать любые разговоры об инвестициях, криптовалюте или переводе денег как красный флаг. Даже если эмоциональная связь кажется сильной, финансовые просьбы от человека, которого вы никогда не встречали лично, — повод немедленно прекратить общение.

Если перевод уже совершен, нужно срочно связаться с банком и сообщить о мошенничестве в соответствующие службы. Быстрая реакция увеличивает шансы вернуть средства и помогает пресечь деятельность преступных сетей.

По мере распространения генеративного ИИ отличить реальное от поддельного становится сложнее. Поэтому лучшая защита — осторожность, проверка информации и отказ от любых денежных операций в рамках онлайн-романа.

