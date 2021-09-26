Ученые заявили, что у москвичек началась «эпидемия» нового типа ожирения

Антропологи НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили у жительниц Москвы скрытое ожирение. Ученые пришли к выводу, что оно есть у 40% взрослых женщин. Это явление свойственно в основном городским жителям, подверженным гиподинамии и нерациональному питанию. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказала кандидат биологических наук Эльвира Бондарева, «пандемия ожирения» наблюдается практически во всех странах мира. По ее словам, лидерами по ожирению среди населения США и Великобритания и США. В этих странах больше всех в мире потребляют фастфуда и простых сахаров.

«Россия по количеству тучных людей (около 35%) занимает сейчас среднюю позицию. Даже Вьетнам, в котором всего 2% граждан с индексом массы тела выше нормы, по сравнению со своими прошлыми показателями «прибавил в весе»», — заявила эксперт.

Она указала, что основной причиной лишнего веса является «жирогенная среда», когда нет стимула тратить калории, а только потреблять.

Антрополог продолжила, что скрытое ожирение – увеличение доли жира в организме при нормальном весе. Это происходит за счет сокращения мышц и замены их на жир. Вес у людей со скрытым ожирением сохраняется в норме. В медицинских скринингах человек не проходит, как больной с ожирением, однако доля жира у него как раз соответствует этому заболеванию, пояснила Бондарева.

По ее словам, скрытое ожирение также называется «саркопеническим ожирением». Термин появился в 80-х годах, но стал часто встречаться именно в последние годы. По последним исследованиям ученых, данный тип ожирения зафиксирован у 40% москвичек.

«Например, нас спрашивают: «Почему я не худею, ведь я ничего не ем целый день?». Когда начинаешь расспрашивать, оказывается, с утра по дороге на работу она покупает себе почти литр кофе с двойными сливками, сиропом и маленькое пирожное. Я объясняю: «В вашем стакане кофе уже находилась почти суточная доза калорий (в сутки нам надо потреблять примерно 1500-1800 килокалорий) преимущественно за счет простых сахаров и жиров!»», — добавила Бондарева.

Ранее стало известно, что ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином.