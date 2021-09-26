Волонтеры в Ногинске начали спасать животных из разрушенного взрывом дома

В многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, в котором ранее произошел взрыв газа, находятся домашние животные. Питомцев начали спасать, сообщает Подъем.

Как рассказала изданию жительница дома, глава городского округа Игорь Сухин в субботу дал разрешение на установку деревянной лестницы.

«Сегодня идет спасение. Спасли кошку с первого этажа. Нашу еще нет, ждем», — сказала женщина.

Волонтеры сделали трап, по которому питомцы смогут спуститься вниз. Также жители дома отдали спасателям «котоловушки» – прозрачные боксы с закрывающейся крышкой, их разместят в аварийном здании, и, используя еду, будут заманивать туда животных.

Ранее одна из пользовательниц Instagram сообщила, что животных в этом жилом доме в Ногинске бросили. По ее словам, они остаются в квартирах 18 дней без еды и воды, а в МЧС не могут оказать помощь питомцам.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали свыше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток.