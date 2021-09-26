Москва признана лучшим городом России для построения карьеры

Москва и Санкт-Петербург остаются наилучшими городами для построения карьеры, по мнению россиян, следует из исследования, проведенного порталом SuperJob.

В качестве респондентов выступали сами жители рассматриваемых городов. Так, порядка 71% жителей столицы назвали Москву наиболее комфортным для работы и построения карьеры городом. 63% жителей Санкт-Петербурга довольным условиями продвижения в своем городе, а на третьем месте оказалась Казань — город выбрали 53% опрошенных. В пятерку также вошли Тюмень и Екатеринбург — за эти города проголосовали 49% и 48% респондентов.

По результатам опроса худшими городами для карьерного развития стали Астрахань (17% опрошенных жителей города удовлетворены своим карьерным ростом), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%). Всего в опросе принимали участие жители 39 городов.

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