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Москва признана лучшим городом России для построения карьеры

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Москва и Санкт-Петербург остаются наилучшими городами для построения карьеры, по мнению россиян, следует из исследования, проведенного порталом SuperJob.

В качестве респондентов выступали сами жители рассматриваемых городов. Так, порядка 71% жителей столицы назвали Москву наиболее комфортным для работы и построения карьеры городом. 63% жителей Санкт-Петербурга довольным условиями продвижения в своем городе, а на третьем месте оказалась Казань — город выбрали 53% опрошенных. В пятерку также вошли Тюмень и Екатеринбург — за эти города проголосовали 49% и 48% респондентов.

По результатам опроса худшими городами для карьерного развития стали Астрахань (17% опрошенных жителей города удовлетворены своим карьерным ростом), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%). Всего в опросе принимали участие жители 39 городов.

Ранее россияне назвали самые привлекательные города для переезда.

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