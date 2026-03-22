Поезд в Польше врезался в стадо зубров

RMF FM: в Польше поезд сбил зубров и остановил движение

В Польше пассажирский поезд столкнулся со стадом зубров, в результате чего трое животных не выжили. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства. Поезд, следовавший по маршруту Белосток — Варшава, врезался в животных, переходивших железнодорожные пути.

По данным радиостанции, пассажиры не пострадали. На месте работают аварийные службы.

Железнодорожное движение между Варшавой и Белостоком временно остановлено. Для перевозки пассажиров на участке Хайнувка — Черемха организованы автобусы.

