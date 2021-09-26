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Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

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В американском штате Монтана при сходе поезда с рельсов более 50 человек пострадали, сообщает газета New York Times.

Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане, в нем на момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

«По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая», — говорится в сообщении телеканала CBS.

По данным газеты The New York Times, пострадали не менее 50 человек.

В августе в Чехии в результате столкновения двух поездов в Чехии пострадали 50 человек, двое погибли

Новость дополняется.

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