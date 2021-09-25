Синоптик прогнозирует потепление в Москве к концу месяца

В конце сентября в Москву придет потепление. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета», — сказала синоптик.

По ее словам, дождливая погода в столице продержится до вторника. При этом температура воздуха поднимется до +8-10°С ночью и до +9-10°С днем. Однако летнее тепло уже в город не вернется, отмечает Паршина.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

В то же время синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что в центральной части Европейской России с 27 сентября ожидается длинное бабье лето. Так, в начале следующей недели днем воздух будет прогреваться до +11…+16°C, ночью будет около +2…+7°C. Специалисты отмечают, что эти значения на несколько градусов выше климатической нормы для текущего месяца.