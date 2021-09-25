Трех пострадавших при стрельбе в Перми выписали из больницы

Трое пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписались из городских больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии легкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что еще семь пациентов проходят лечение в московских клиниках.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.